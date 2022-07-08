Россия не отказалась от планов оккупировать всю Украину, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский уверен, что РФ по-прежнему планирует оккупировать всю Украину. Это их планы внутри государства-агрессора и они неизменны на протяжении многих лет.

Детали: Россия не отказывается от своих планов оккупировать всю территорию Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

«Я считаю, что они в целом, в середине своего государства и внутри своих планов военно-политических не отказались от оккупации нашего государства и не отказываются много лет. Это их планы, они всегда оккупировали наше государство. Сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, а теперь уже полномасштабное вторжение. Поэтому в планы России входит и смена политического руководства, и оккупация всей страны, мы абсолютно в этом уверены», — отметил Зеленский.

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