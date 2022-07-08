Президентская гонка в США: Байден скатился на третье место

Главное: Шансы Джо Байдена вновь стать президентом США снижаются. Он уже на третьем месте.

Детали: 5 ноября 2024-го года состоятся выборы президента США. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже сейчас оценивают шансы фаворитов.

Так, действующий глава государства 79-летний Джо Байден скатился на третье место в гонке – на него ставят 5,5 к 1.

На вторую же позицию вырвался 43-летний губернатор Флориды от республиканцев Рон Десантис, на которого ставят 4,5 к 1.

Лидером же противостояния остается 76-летний экс-президент Дональд Трамп, шансы которого оценивают как 3,75 к 1.

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