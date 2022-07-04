Глава МВД призвал ввести штрафы для нарушителей комендантского часа

Главное: Глава МВД рассказал, зачем нужен комендантский час. Он призвал ввести для его нарушителей штрафы.

Детали: Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что для нарушителей комендантского часа в Украине нужно ввести штрафы. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Чиновник отметил: «Не все соблюдают условия комендантского часа, и это вопрос к нашим законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение. Речь об административной ответственности».

Глава МВД подчеркнул, что комендантский час это не прихоть, а вопрос безопасности, это мера, необходимая для борьбы с диверсионными группами врага.

Стоит отметить, что сейчас в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа, а наказание возможно только за отказ выполнять законное распоряжение или требования патруля.

Сам проект закона о внесении соответствующих изменений в кодекс зарегистрирован в Верховной Раде в мае, однако пока не принят.

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