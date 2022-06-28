Эксперты прикинули, когда Джонсон уйдет в отставку

Главное: Борис Джонсон может покинуть пост премьера уже в этом году. Такой прогноз дали эксперты.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill прикинули, когда премьер-министр их страны Борис Джонсон уйдет в отставку. Специалисты считают положение его кабинета весьма шатким.

Так, самым вероятным вариантом считается отставка уже в 2022-м году, на которую ставят 2,5 к 1.

При этом на то, что Борис Джонсон покинет свой пост в 2024-м году или позже, ставят 2,75 к 1.

Наконец, вероятность того, что премьер-министр Великобритании уйдет в 2023-м году, расценивается как 3,1 к 1.

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