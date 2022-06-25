Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге своего небесного покровителя

Главное: Преподобный Онуфрий Великий своим духовным подвигом учит борьбе со злом, верности и стремлению к совершенству в служении Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

«Человек должен не только верить в Бога, он должен доверить себя Богу. Когда человек вверяет себя Богу, он становится на путь, ведущий к истине, на путь познания Бога. Тогда человек начинает покорять свой разум, свои чувства воле Божией. Так поступал преподобный Онуфрий Великий, он смирял себя перед Богом и именно в этом заключается самое ценное духовное наследие святого. Много скорбей и искушений испытал он за свой век, но милость Господня никогда не покидала его — поэтому его наставления, его суровая пустынная жизнь так дорога для нас всех сегодня, когда снова в обществе бушуют страсти и недоразумения, когда снова на Святую Церковь падают обвинения и клевета. И именно пример преподобного Онуфрия Великого вдохновляет на ревность в служении Господу и преданности древним канонам и уставам Святой Православной Церкви», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель призвал верующих учиться у святых правильно строить жизнь на земле.

«Земная жизнь человека — короткий промежуток времени, имеющий свое начало и конец. Этот период нам дан для того, чтобы мы показали свою верность Богу, свою любовь к Нему и ближнему, как носителю образа Божия. Проявление такой любви бывает самым разным. Иногда она требует от нас небольших жертв, а иногда эту любовь нужно засвидетельствовать всей своей жизнью. Преподобный Онуфрий Великий, как и другие пустынные отцы, был готов к свидетельству всей своей жизнью», — отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий объяснил, что Господь не требует от человека больших жертв, но ожидает единственного — чтобы мы принимали своего ближнего таким, какой он есть.

«Греховность человека определяется не его собственным видением, и не тем, что о нем думают другие, а тем моральным состоянием, в котором он находится. Это состояние видит в каждом человеке только Бог. Задачей каждого из нас во время своей земной жизни является познание себя, очищение сердца, чтобы увидеть и себя, и других такими, какими нас задумал Господь», — подытожил Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре сегодня проходят торжества в честь преподобного Онуфрия Великого. В день своего небесного покровителя Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил Божественную Литургию на площади перед Успенским собором.

Предстоятель УПЦ получил имя Онуфрий во время монашеского пострига в 1971 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

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