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Новости > Управделами УПЦ рассказал, почему христианский долг каждого человека следовать примеру святых

Управделами УПЦ рассказал, почему христианский долг каждого человека следовать примеру святых

Александра Кудрявцева
19.06.22 15:40
455
Управделами УПЦ рассказал, почему христианский долг каждого человека следовать примеру святых
Главное: Святые предостерегают христиан от лукавых мудрствований: искажения слов Священного Писания, изменений догматов веры, принятых Вселенскими Соборами, а также призывают к верности церковным правилам и традициям.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Святая Церковь учит слушать святых отцов. Изучаем их труды и толкования, подражаем их молитве, черпаем в них мудрость, укрепляемся в вере. Ведь без веры все наши действия и усилия бессмысленны и губительны», - сказал архиерей.
 
Митрополит отметил, что святые, в какую бы эпоху ни жили, все без исключения уделяют огромное значение чистоте веры. «И это чрезвычайно важный факт. На своем опыте они постигали, как важно не отступить от истины, не смалодушествовать, не предать. Поэтому благочестивые отцы предостерегают и нас, живущих сегодня, от страшного, несмываемого греха – искажения истины, греха, который ведет ко всевозможным ересям, расколам и неминуемой личной катастрофе», - добавил он.
 
«На Первом Вселенском Соборе на защиту чистоты веры Христовой ценой своей свободы и расположения власть имущих встали такие столпы Церкви, как святители Афанасий Великий и Николай Мирликийский, несмотря на часто открытое недоброжелательство со стороны властей, осудили еретические заблуждения Ария, безусловно, чуждые истинному христианскому учению», - привел пример владыка.
 
Управделами УПЦ отметил, что святые предостерегают христиан от лукавых мудрствований: искажения слов Священного Писания, изменений догматов веры, принятых Вселенскими Соборами, а также призывают к верности церковным правилам и традициям.  
 
Он привел в пример слова святителя Игнатия (Брянчанинова), который поучал: «Великое бедствие уклониться от догматического и нравственного учения Церкви, от учения Святого Духа каким-либо умствованием. Это возношение, поднимающееся на разум Божий, должно низлагать и пленять такой разум в послушание Христово».
 
«Малое отступление неотступно ведет к трагичным последствиям. Святой апостол Павел прямо говорит, что за отступление от истины еретику грозит анафема: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8)», - сказал митрополит Антоний.
 
Архиерей напомнил, что святые отцы утверждают, что наша вера православная является истинной и животворящей, верой, которую заповедовал Сам Господь наш Иисус Христос и которая спасает, оправдывает и дарует человеку жизнь вечную.
 
«Поэтому дороже всего на свете должна быть наша вера. Вера, которую защищали святые, наши предки, дала миру земному и Небесному бесчисленный сонм святых, находящихся у Престола Божия и молящихся о нас. Они, отстаивая истину, претерпели испытания, лишения, скорби и мучения, чтобы сохранить веру в неискаженном, истинном свете для нас. И наш христианский долг – следовать их примеру», - считает иерарх УПЦ.
 
Он отметил, что никакие сокровища, знания, таланты, привязанности, родство и узы не должны быть выше нашей веры.
 
«Всё, что происходит в жизни, случается по благому Промыслу Божию. Каждому человеку Господь дает такие испытания и искушения, которые именно ему нужны для спасения его души и которые он в силах выдержать. Все телесные, душевные скорби посылаются Благотворящей Рукой Божией. Господь Сердцеведец знает, что в сердце каждого из нас, Он читает в нем, как в открытой книге, и ведает о всех наших возможностях, страхах. И дает нам испытания в меру наших сил. Искушений не должно бояться, они спасительны», - продолжил владыка.
 
Преподобный Антоний Великий говорил: «Если бы не было искушений, никто бы не получил Царства Небесного. Через испытания Господь ведет нас к Себе». 
 
«Следует безмерно благодарить Всемилостивого Бога за всё посылаемое, уповать на Его безграничную любовь, доверять Ему и идти за Ним не оборачиваясь. Порой, в сложную минуту, когда так ждем помощи от Всевышнего, она не приходит сразу. Но это не говорит о том, что Господь не слышит. Ни в коем случае не нужно отчаиваться и опускать руки. Это значит, что Богу виднее, когда подать просимое. Ведь иногда полезнее потерпеть сложности и неприятности. Терпение искушений, порой длительных, – это своего рода духовное упражнение и лекарство», - заключил митрополит Антоний.
 
В тему: В УПЦ рассказали о значении Недели всех святых.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), святые, УПЦ

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