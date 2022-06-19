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Новости > В УПЦ рассказали о значении Недели всех святых

В УПЦ рассказали о значении Недели всех святых

Александра Кудрявцева
18.06.22 20:55
275
В УПЦ рассказали о значении Недели всех святых
Главное: Неделя всех святых — это продолжение Пятидесятницы — память всех, кто подобно апостолам принял дар Утешителя.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Гавриленко.
 
Отец Андрей привел слова священномученика Сергия Мечева о том, что Церковь прославляет святых не за учение, а за жизнь: «Она прославляет даже не их самих, но через них — Духа Святаго. Она говорит, что не напрасно Господь обетовал нам Утешителя, что нашлись и найдутся люди, которые поищут стяжать Его в себе, что они-то и есть те, на которых стоит Церковь — истинные члены Тела Христова. Это им, а не нам сказано, что врата адовы не одолеют их, на крови Господа созиждивших Его Церковь своими подвигами и любовью».
 
Священник отметил, что день Всех святых — это праздник учеников и угодников Христовых, это день всех наших небесных молитвенников.
 
«Тех кто служит Агнцу и наполняют кадильницы фимиамом вознося пред Богом молитвы за нас (Откр. 8:3-4). Священномученик Фаддей (Успенский) толкуя указанное место Апокалипсиса учил, что этой жертвой святых приобретается величайшее благо для мира, ибо молитвами святых стоит мир. Мало того, новомученик указывает, что народные бедствия начинаются из того, что перестаем чтить святость. Не оттого ли и наше отечество терпит столь долговременные и тяжкие бедствия, что не уповает, как прежде, на молитвы святых? Не оттого ли, что люди хотят воинствовать при помощи лишь силы земной, а не Господней, остаются не услышанными столь долго даже молитвы святых, как бы „дано... победить их“ миру на время (Откр. 13:7)?», — сказал он.
 
Отец Андрей отметил, что святые — это маяки для живущих людей в миру. «В них есть тепло, которое согревает. Мы греемся у костра их святости», — добавил он.
 
Священномученик Иоанн Восторгов сравнивал святых со звездами: «Как звезды с неба освещают землю и светом своим указывают дорогу путникам, так святые своею жизнью освещают нашу жизнь и показывают нам дорогу к небу. Взирая на звезды эти, позаимствуем от света их. Смотрите на это величественное собрание святых! Смотрите на древних патриархов, пророков, царей и праведников, смотрите на апостолов, подвижников, мучеников, преподобных, воссиявших в Новом Завете, из всех стран и народов, из всех возрастов, полов, званий и состояний. Какое великое множество, и какое училище благочестия!».
 
«Когда выбираем учителя для детей или тренера для собственных нужд мы обращаем внимание на профессионализм и на личные качества. Святые — это мастера духовности и развитости талантов. Перед нами стоит „небесная команда“ для нашей духовной тренировки, для роста и развития!», — пояснил священник УПЦ.
 
В завершении священник Андрей Гавриленко привел слова святителя Луки Крымского: «Велик и свят этот день, и надлежит нам, хотя бы молебным пением, почтить его и испросить у всех святых предстательства их пред Богом за нас, чтобы и нам грешным стать хотя бы в последних рядах тех, которых удостоил Господь Бог назвать Своими чадами».
 
В тему: В Ровенской области верующие УПЦ отпраздновали 400-летие чудотворной Корецкой иконы Богородицы.

Тэги: УПЦ

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