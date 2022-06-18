Архиепископ УПЦ рассказал о том, как действует благодать Святого Духа

Главное: Без благодати Святого Духа человек бы не имел сил и желания менять себя, жить по-христиански, стремиться к вышнему.

Владыка напомнил, что после того, как Святой Дух сошёл на апостолов, они получили благодатные силы для того, чтобы проповедовать слово Божие по всему миру. «Хотя большинство из апостолов были простыми работягами — рыбаками, — они, вдохновляемые и укрепляемые Святым Духом, имели разум и силу убеждения для того, чтобы вести дискуссии с лучшими философами того античного времени. И спустя всего 300 лет с момента Схождения Святого Духа на апостолов весь языческий мир был уже у ног Спасителя: христианство стало государственной религией Римской империи», — сказал архиепископ Иона.

«Это говорит о многом, потому что именно по благодати Святого Духа случилось то, что случилось. Без благодати Святого Духа и мученикам было бы невозможно совершать те сверхъестественные подвиги христианского мужества, о которых знаем из римских хроник. В Римской империи никого не могли просто так убить: обязательно должна была быть зафиксирована вина, должен был бы быть проведён судебный процесс, и только после этого человека предавали казни или мучениям. Так до нас дошли так называемые acta martyrum (мученические акты) — протоколы допросов первых мучеников, где зафиксировано, как они мужественно исповедовали свою веру и, несмотря на самые страшные мучения, хранили верность Христу», — отметил архиерей.

Иерарх УПЦ отметил, что благодать Святого Духа всегда действует в Церкви.

«Совсем недавние гонения, которые застали наши бабушки, прабабушки, гонения советской власти были не менее жестокими, чем в первые века христианства, а зачастую и более жестокими и изощрёнными, потому что таких понятий, как суд, справедливость, разбирательство, поиск истины, не существовало — была задача уничтожить христианство. И знаем, что наши предки, несмотря на все эти мучения, будучи укрепляемы Святым Духом, сохранили веру для нас, сохранили Церковь Христову. Святой Дух действует и сейчас, Он находится здесь, в этом храме, в каждом из нас, Он так же, как и прежних христиан, вдохновляет и укрепляет нас на жизнь во Христе», — считает владыка.

В завершение архиепископ Иона призвал верующих к молитве за тех, кто сражается на фронте или прячется в подвалах от обстрелов.

«Самое время вспомнить и о тех людях, которые сегодня лишены возможности быть в храме, — наших защитниках, которые сейчас находятся под жестоким артиллерийским огнём, и людях мирных городов, которые заперты в подвалах и переживают самые страшные мучения. О них нужно особенно вспомнить, попросить Господа о том, Он дал им силы перенести всё это, сохранил их жизни, дал им радость, утешение, и о том, чтобы Господь даровал нам победу, даровал нам мир», — заключил архиерей.