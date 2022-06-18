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Новости > УПЦ помогает воинам ВСУ, беженцам и всем нуждающимся

УПЦ помогает воинам ВСУ, беженцам и всем нуждающимся

Александра Кудрявцева
18.06.22 10:58
92
УПЦ помогает воинам ВСУ, беженцам и всем нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины. В Одесской епархии продолжает действовать проект «Медицинское волонтерство», который возглавляет врач высшей категории диакон Владимир Скнарь. На сегодняшний день проект объединяет 20 опорных храмов, где есть все необходимые медикаменты и средства оказания первой медицинской помощи. При этих храмах действуют бригады медицинских волонтеров в общей сложности 75 человек. Епархиальные медицинские волонтеры, в числе которых не только простые люди, прошедшие курсы первой медицинской помощи, но и практикующие врачи, ежедневно совершают выезды, консультируют, проводят осмотры, составляют схемы лечения, подбирают необходимые медикаменты и выдают их пациентам. «Чаще бригады получают запросы от людей с хроническими заболеваниями, которые должны принимать определенные лекарства пожизненно, а также от людей, выписанных из медицинских учреждений с планом лечения, но без необходимых им медикаментов. К сожалению, затруднительное материальное положение среди пожилых людей и переселенцев заставляет их искать помощи среди медицинских волонтеров. И Слава Господу, что Одесская епархия УПЦ теперь имеет возможность оказать профессиональную помощь», – сообщает епархиальная прессслужба. В Архангело-Михайловском монастыреОдессы продолжают оказывать необходимую помощь всем нуждающимся в результате войны. Сестры обители и православные волонтеры готовят еду для Защитников Украины, принимают беженцев и оказывают гуманитарную помощь всем обездоленным. Черновицкая епархия УПЦ стараниями прихожан храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Кут-Баинск и местных жителей, по просьбе воина-односельчанина, ныне защищающего Украину на передовой, был приобретен автомобиль для нужд ВСУ. Освящение автомобиля совершил настоятель храма иерей Александр Морозюк. В Александрийской епархии ннесколько лет подряд духовенство и верующие приходов Александрии являются донорами крови. В стороне от этого благого дела не остаются и подростки. Ученики воскресных школ при храмах в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и преподобного Варсонофия в очередной раз сдают кровь, чтобы таким образом поддержать тех, кто сейчас защищает нашу Украину. «Каждый раз, идя на это, они испытывают причастность к возможности спасти еще одну жизнь, дать еще одну надежду всем нуждающимся», – говорится в сообщении. По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента глава епархиального отдела по делам семьи священник Александр Гладыш предоставил материальную и финансовую помощь на лечение тяжелобольной девочке – прихожанке Свято-Георгиевского храма Нежина. Также священник Александр Гладыш и протоиерей Максим Ярошенко передали местным бригадам военных ВСУ строительные материалы, продукты питания и другие товары. В Сумской епархии прихожане Димитриевского храма села Стецковка передали воинам Добровольческого батальона территориальной обороны Хотинского общества продукты питания. Настоятель храма протоиерей Владимир Глущенко пожелал Защитникам Божьего благословения, победы и желаемого мира на нашей земле. По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия клирики храма святого равноапостольного князя Владимира оказывают помощь жителям микрорайона Салтовка Харькова. Также настоятель Николаевского храма поселка Шаровки Богодуховского района иерей Владимир Билиенко передал для военного госпиталя благотворительную помощь, в которую вошли моющие средства, комнатные тапочки и одежда. Священнослужители и волонтеры Харьковской епархии УПЦ передали медикаменты и средства гигиены в Харьковский военный госпиталь и детскую Харьковскую поликлинику. В тему: В УПЦ помогают защитникам Украины, беженцам и медицинским работникам.">Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
В Одесской епархии продолжает действовать проект «Медицинское волонтерство», который возглавляет врач высшей категории диакон Владимир Скнарь. На сегодняшний день проект объединяет 20 опорных храмов, где есть все необходимые медикаменты и средства оказания первой медицинской помощи. При этих храмах действуют бригады медицинских волонтеров в общей сложности 75 человек.
 
Епархиальные медицинские волонтеры, в числе которых не только простые люди, прошедшие курсы первой медицинской помощи, но и практикующие врачи, ежедневно совершают выезды, консультируют, проводят осмотры, составляют схемы лечения, подбирают необходимые медикаменты и выдают их пациентам.
 
«Чаще бригады получают запросы от людей с хроническими заболеваниями, которые должны принимать определенные лекарства пожизненно, а также от людей, выписанных из медицинских учреждений с планом лечения, но без необходимых им медикаментов. К сожалению, затруднительное материальное положение среди пожилых людей и переселенцев заставляет их искать помощи среди медицинских волонтеров. И Слава Господу, что Одесская епархия УПЦ теперь имеет возможность оказать профессиональную помощь», — сообщает епархиальная прессслужба.
 
В Архангело-Михайловском монастыреОдессы продолжают оказывать необходимую помощь всем нуждающимся в результате войны. Сестры обители и православные волонтеры готовят еду для Защитников Украины, принимают беженцев и оказывают гуманитарную помощь всем обездоленным.
 
Черновицкая епархия УПЦ стараниями прихожан храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Кут-Баинск и местных жителей, по просьбе воина-односельчанина, ныне защищающего Украину на передовой, был приобретен автомобиль для нужд ВСУ.
 
Освящение автомобиля совершил настоятель храма иерей Александр Морозюк.
 
В Александрийской епархии ннесколько лет подряд духовенство и верующие приходов Александрии являются донорами крови. В стороне от этого благого дела не остаются и подростки. Ученики воскресных школ при храмах в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и преподобного Варсонофия в очередной раз сдают кровь, чтобы таким образом поддержать тех, кто сейчас защищает нашу Украину.
 
«Каждый раз, идя на это, они испытывают причастность к возможности спасти еще одну жизнь, дать еще одну надежду всем нуждающимся», — говорится в сообщении.
 
По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента глава епархиального отдела по делам семьи священник Александр Гладыш предоставил материальную и финансовую помощь на лечение тяжелобольной девочке — прихожанке Свято-Георгиевского храма Нежина.
 
Также священник Александр Гладыш и протоиерей Максим Ярошенко передали местным бригадам военных ВСУ строительные материалы, продукты питания и другие товары.
 
В Сумской епархии прихожане Димитриевского храма села Стецковка передали воинам Добровольческого батальона территориальной обороны Хотинского общества продукты питания. Настоятель храма протоиерей Владимир Глущенко пожелал Защитникам Божьего благословения, победы и желаемого мира на нашей земле.
 
По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия клирики храма святого равноапостольного князя Владимира оказывают помощь жителям микрорайона Салтовка Харькова.
 
Также настоятель Николаевского храма поселка Шаровки Богодуховского района иерей Владимир Билиенко передал для военного госпиталя благотворительную помощь, в которую вошли моющие средства, комнатные тапочки и одежда.
 
Священнослужители и волонтеры Харьковской епархии УПЦ передали медикаменты и средства гигиены в Харьковский военный госпиталь и детскую Харьковскую поликлинику.
 
В тему: В УПЦ помогают защитникам Украины, беженцам и медицинским работникам.
 

Тэги: гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ

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