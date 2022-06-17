Германия передаст Украине мощные системы залпового огня

Главное: Три системы залпового огня MARS-II будут переданы Украине со складов Бундесвера. В Германии обещают быстро начать обучение украинских военных.

Детали: Германия поставит Украине три системы залпового огня MARS-II, сообщает Минобороны ФРГ в пятницу, 17 июня.

«Вместе мы поддерживаем Украину. В тесном сотрудничестве с США и Великобританией, Германия поставит три системы залпового огня MARS-II со склада Бундесвера в виде пакета. Обучение украинских солдат теперь начнется быстро», — сказано в сообщении.

Пусковая установка представляет собой 12 стеклопластиковых направляющих для ракет — два одноразовых бокса по шесть ракет. Все 12 ракет могут быть выпущены за 60 секунд.

В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.

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