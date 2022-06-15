НАТО переведет ВСУ на вооружение альянса

Главное: Украина должна быть готовой к длительной войне. НАТО планирует перевести ВСУ на пользование современным вооружением альянса.

Детали: НАТО готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие альянса. Об этом пишет заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по НАТО уже давно предоставляют тяжелое вооружение, и они наращивают свои усилия. Украинцы должны быть готовы продолжать воевать в течение длительного времени, и мы будем продолжать оказывать поддержку. НАТО готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие альянса», — заявил Столтенберг.

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