В украинской армии воюют добровольцы из 55 стран мира

Главное: На стороне Украины воюют добровольцы из 55 стран мира. Больше всего — американских и британских военных.

Детали: Добровольцы из 55 стран мира приехали защищать Украину на войне против Российской Федерации. Об этом заявил представитель Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру на брифинге.

«У нас есть представители более 50 стран и гражданств, 55 были последние (данные). У нас есть представители стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия», — сказал он.

Магру добавил, что больше всего добровольцев из США и Великобритании, дальше идут поляки и канадцы. Также многие военные из стран Балтии и северных стран, например, из Финляндии.

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