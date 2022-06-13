Россияне захватили центр Северодонецка

Главное: Российские войска захватили центр Северодонецка. В городе идут уличные бои, командование РФ не жалеет своих людей, применяя тактику Второй мировой войны.

Детали: Центр города Северодонецк в Луганской области перешел под контроль российских оккупантов. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.загрузка...

По его словам, там враг имеет серьезное преимущество в артиллерии. В городе идут уличные бои, вражеское командование не жалеет своих людей, применяя тактику Второй мировой войны.

Мотузяник сообщил, что враг закрепился на окраинах Старого Салтова, который находится на правом берегу Северского Донца, в 30 км на восток от Харькова. Ранее российские войска были оттеснены на левый берег. Но сейчас, видимо, смогли вновь закрепиться на правом берегу.

Северский Донец мелеет из-за жары, украинские войска усиливаются в местах, где противник может попытаться форсировать реку.

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