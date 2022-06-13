В УПЦ рассказали, как Святой Дух влияет на человека

Главное: Все, что происходит в Церкви, — это дело Святого Духа.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Гавриленко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Всякая душа живет Духом Святым. Им просвещаемся, от Его силы получаем возможность творить и действовать. Им писали пророки Священное Писание. Он говорил устами апостолов. Он творит чудо покаяния. Он действует в Церкви в каждом Таинстве и соединяет нас воедино», — объяснил священник.

Отец Андрей обратил внимание, что каждый человек есть образ Божий, а святым становится тот, кто приобрел подобие Бога через стяжание Святого Духа.

«Всё идет не от учения, а от жизни. Святые угодники ничему нас не учили на словах, они нам показывали, они дали нам собственную жизнь. Только в собственной душе открывается каждому Царствие Божие постепенным стяжанием в ней даров Святаго Духа», — рассказал священник.

Он объяснил, что Дух Святой в Церкви раскрывается как Дух устроитель, Творец и каждая душа созидается Им в свою меру, по своему пути, сообразно личным качествам человека, его предрасположенности.

«По великой гармонии созданы члены тела человека — глаз служит ногам, чтобы не спотыкаться, язык — ушам, чтобы передать радость или новость, рот — желудку, а желудок всему организму дает энергию через кровь. Всё не просто умно, всё гениально. Есть инфографики движения человека, где можно увидеть, как мышцы в разный плоскостях и частях ноги без сбоев подхватывают „эстафету движения“ в микродолях секунды. Так устроено тело человека. И так Дух устраивает Тело Церкви. Он создает гармонию, как великий дирижёр церковного оркестра», — сравнил священник.

Отец Андрей объяснил, что по слову святителя Фаддея (Успенского) разнообразие духовных дарований устроено с тою целью чтобы «каждый, не имеющий какого-либо дарования или имеющий его только отчасти, нуждался в содействии другого, имеющего, чтобы дарование каждого служило на общую пользу, а каждый, имеющий какие-либо дарования, не превозносился и не приходил в уныние».

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