Зеленский объяснил, почему война в Украине затягивается

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, по которой война затягивается. Все потому, что поставки оружия идут слишком медленно.

Детали: Украина нуждается в ускорении поставок оружия для более интенсивного освобождения временно оккупированных территорий. Без этого — война будет только затягиваться, а количество жертв увеличиваться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum.

Мир должен продолжать давить на Россию и помогать Украине, чтобы война как можно быстрее закончила.

«Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия в Украину, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие без которого война лишь затягивается и жертвы увеличиваются», — заявил Зеленский.

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