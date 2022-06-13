Украинцев предупредили о возможной демографической катастрофе

Главное: Война в Украине продолжается. Это может привести к демографической катастрофе.

Детали: Из-за войны в Украину могут не вернуться пять миллионов человек. Об этом заявила директор института Демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи при НАН Украины Элла Либанова.

По ее данным, на 10 июня нашу страну покинули 4,8 миллиона человек, а вернулись лишь два миллиона людей.

Эксперт говорит: «Если горячая фаза войны завершится быстро, в Украину не вернутся пятьсот-шестьсот тысяч человек. Если же продлится, то украинские граждане будут уезжать как можно дальше от Украины, и, в случае, если снимут запрет на выезд мужчин, число уехавших достигнет пяти миллионов человек».

Она отмечает, что в случае затяжной войны украинки адаптируются в других странах, а после завершения боевых действий их мужья могут воссоединиться с ними заграницей.

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