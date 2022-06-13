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Новости > Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 32,3 тысячи солдат

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 32,3 тысячи солдат

Александр Панько
13.06.22 09:51
185
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 32,3 тысячи солдат

Главное: Генштаб ВСУ информирует, что Россия потеряла в войне 32,3 тысячи солдат. Были уничтожены 1 432 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ публикует данные о потерях россиян на понедельник, 13 июня.

Сообщается, что погибли уже 32,3 тысячи солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 432 танка, 3 492 боевых бронированных машины, 718 артиллерийских систем, 226 реактивных систем залпового огня, 97 средств ПВО, 213 самолетов, 178 вертолетов, 585 БПЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет, тринадцать кораблей/катеров, 2 460 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 54 единицы специальной техники.

В тему: Один из руководителей Генштаба ВСУ устроил пальбу в спальном районе Киева.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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