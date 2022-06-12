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Новости > Епископ УПЦ рассказал, почему Пятидесятница – это День рождения Церкви

Епископ УПЦ рассказал, почему Пятидесятница – это День рождения Церкви

Александра Кудрявцева
12.06.22 20:50
72
Епископ УПЦ рассказал, почему Пятидесятница – это День рождения Церкви
Главное: В день Пятидесятницы каждый человек получил возможность стать частью Тела Христового.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).
 
«Довольно часто можно услышать выражение: „Я христианин, но верю в Бога, и не верю в Церковь“. Человеку, который имеет такое мировоззрение, кажется, что никакого противоречия в нем нет, что все правильно. Однако, подобное утверждение ничего общего с христианством не имеет», — сказал епископ Виктор.
 
Он отметил, что для христиан Церковь — это не только союз людей, объединенных вероучением, иерархией и Таинствами. «Церковь — это живой организм, Тело Христово. И это главное», — подчеркнул архиерей.
 
«Быть в Церкви и веровать, как сказано в Символе веры, „во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь“, значит быть со Христом. Вера для христианина — это вопрос жизни и смерти, а не пустое теоретизирование. В конце концов, это вопрос спасения — как реального единства с Богом, осуществляемого в Церкви и через Церковь», — пояснил епископ.
 
Владыка отметил, что сегодня в день Пятидесятницы празднуем День рождения нашей Церкви, потому что «именно в этот день каждый человек получил возможность стать частью Тела Христового».
 
«Во время праздничного богослужения Пятидесятницы в каждом православном храме звучали слова, обращенные к Богу-Святому Духу: „прийди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны“. Эти слова молитвы к Царю Небесному указывают на действенность христианской веры, которая осуществляется Духом Святым и приводит к нравственной чистоте и единству с Богом. То есть, не усилия человека, не его интеллект и личная аскеза являются чем-то определяющим в деле спасения, а только степень открытости навстречу благодатному единству с Господом. Более того, христианин понимает, что только в этом единстве возможно его единение с другими людьми, возможна реализация завета Христа — „да будут все едино“.
 
В Первосвященнической молитве Спаситель произнёс такие слова: „Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино“ (Ин. 17, 21). То есть, настоящее объединение людей возможно только в том случае, если оно совершается в Боге, а значит в Церкви. Именно поэтому говорим, что Церковь является образом единства, которое достигается через благодатное пребывание в Теле Христовом», — продолжил иерарх УПЦ.
 
В завершении епископ Виктор пожелал, чтобы каждый стремился к общению с Богом, «дабы через действие благодати Пресвятого Духа познать, что только во Христе можем стать людьми мира, любви и свободы, и только во Христе способны достичь подлинного единства».
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Пятидесятницы.
 

Тэги: церковь, УПЦ, епископ Виктор, Троица

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