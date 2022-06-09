В Украине впервые пройдет Европейский Конгресс по диагностике и лечению заболеваний поджелудочной железы

На несколько дней (22-25 июня 2022 г.) Украина станет не только европейским, но и мировым центром обсуждения новых прогрессивных идей и прорывов в области диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы, обмена знаниями и профессиональным опытом.

В этом году, в связи с войной, Европейский Конгресс панкреатологов будет проходить онлайн.

Это уникальное по своим масштабам событие, которое соберет около 2000 специалистов со всего мира, уже сейчас для участия в мероприятии зарегистрировались панкреатологи из 52 стран мира.

Несмотря на то, что регистрация на конгрессы такого уровня платная, организаторы в этом году сделали исключение для страны, принимающей гостей — украинские врачи могут бесплатно принять участие в событии. Это прекрасная возможность для наших медиков не только узнать самые последние новости в области заболеваний поджелудочной железы, но и присоединиться к дискуссиям и почерпнуть новые знания по ряду фундаментальных и практических проблем в сфере панкреатологии.

Исследования украинских панкреатологов также будут представлены на конгрессе, они получили достойную оценку авторитетных рецензентов. Большое количество работ представил Национальный институт хирургии и трансплантологии им. академика А.А. Шалимова НАМН Украины. Достойные исследования выполнили учёные и врачи из многих городов Украины (Киев, Харьков, Одесса, Тернополь, Николаев, Черновцы и др.). К сожалению, ни одной работы не представлено из Львова и Днепра, хотя в Днепре находится Институт гастроэнтерологии НАМН Украины.

Звезды мировой панкреатологии, профессора из Европейских стран, США, Японии, Австралии в этом году поделятся своими результатами исследований в области гастроэнтерологии, хирургии, эндоскопии, лучшими достижениями, которые дают возможность максимально эффективно помогать пациентам. Будут освещены базисные знания в области физиологии поджелудочной железы.

Перед конгрессом будет проведен обучающий курс по роли кишечной микробиоты при патологии поджелудочной железы, печени, пищеварительного тракта (руководитель — проф. А.Э. Дорофеев).

Сложное техническое обеспечение подготовила украинско-итальянская команда.

Участники конгресса получат официальный документ об участии и медицинском обучении (европейские и американские кредиты).

Примечательно, что, несмотря на довольно консервативный подход Европейского Клуба панкреатологов к выбору страны-хозяйки ежегодного конгресса — до сегодняшнего дня подобные конгрессы проходили исключительно в странах Евросоюза — в этом году, впервые в истории Конгресс принимает бывшее постсоветское государство — независимая Украина.

Более того, также впервые Европейский Клуб панкреатологов возглавляет именно украинская ученая — доктор медицинских наук, профессор — Наталья Борисовна Губергриц. Такое признание — это результат колоссального многолетнего труда, многочисленных публикаций и научных работ, прежде всего англоязычных, высочайшей профессиональной и человеческой репутации. В первый раз украинский учёный возглавляет в течение года крупную Европейскую медицинскую ассоциацию — является Президентом Европейского Клуба панкреатологов. Наталья Борисовна с честью несёт свою фамилию, которая принадлежит известной врачебной династии.

Более 20 лет Губергриц добивалась и продвигала идею проведения Европейского Конгресса в Украине и то, что наша страна примет у себя лучших специалистов-панкреатологов со всего мира — без преувеличения беспрецедентное по значимости событие для медицинского сообщества Украины и Европы.