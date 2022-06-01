В Мариуполе два месяца нет ни питьевой воды, ни еды, — Бойченко

Главное: В Мариуполе на сегодняшний день остаются более 100 тысяч жителей. Доступа к питьевой воде и еде нет уже два месяца.

Детали: В Мариуполе с апреля нет питьевой воды и пищи, заявил в среду, 1 июня, мэр города Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

«Питьевой воды в городе нет... Они (оккупанты) привлекли „МЧС ДНР“, чтобы те развозили воду. Но вчера мариупольцы сообщили нам о том, что над ними продолжают издеваться: привезенную питьевую воду они просто так не отдают, а хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы и помогали им прятать эти военные преступления, убитых ими в Мариуполе... То есть мариупольцы сегодня работают за воду... И то, что они (оккупанты) показывают в своих пропагандистских видео, как они в апреле пытались выдавать пищу, — сегодня этого не происходит. С апреля мариупольцы не имеют доступа к еде и нет, как мы видим, питьевой воды», — рассказал Бойченко.

Он отметил, что заложниками оккупантов остаются более 100 тысяч жителей города.

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