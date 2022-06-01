Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 30,7 тысяч солдат

Главное: Генштаб ВСУ говорит, что Россия уже потеряла в войне 30,7 тысяч солдат. Уничтожен 1 361 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях России на среду, 1 июня.

Информируется, что погибли 30,7 тысяч солдат.

Кроме этого, как отмечается, были уничтожены: 1 361 танк, 3 343 боевых бронированных машины, 659 артиллерийских систем, 207 реактивных систем залпового огня, 94 средства ПВО, 208 самолетов, 175 вертолетов, 519 БПЛА оперативно-тактического уровня, 120 крылатых ракет, тринадцать кораблей/катеров, 2 290 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 49 единиц специальной техники.

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