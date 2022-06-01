Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Кредиты предприятий, которые оказались в зоне боевых действий, становятся безнадежными, — основатель «Инвестохиллс» Андрей Волков

Кредиты предприятий, которые оказались в зоне боевых действий, становятся безнадежными, — основатель «Инвестохиллс» Андрей Волков

Автор: «Фраза»
01.06.22 09:40
32
Кредиты предприятий, которые оказались в зоне боевых действий, становятся безнадежными, — основатель «Инвестохиллс» Андрей Волков

Кредиты предприятий, которые оказались в зоне боевых действий, однозначно становятся безнадежными, ведь они или полностью разрушены, или же просто прекратили свою работу. Об этом в своей колонке для Новое Время. Бизнес написал основатель и управляющий партнер группы компаний «Инвестохиллс» Андрей Волков.

В то же время, по его словам, проблема невозврата кредитов не приобрела массовый характер. По крайней мере, пока.

«Почти 90% должников стараются выполнять свои кредитные обязательства. Да, не все это могут делать в полном объеме. Но даже частично компании гасят кредиты. Как минимум, возвращают проценты по ним»,  отметил финансист.

По мнению А. Волкова, это связано с тем, что большинство компаний понимает: несмотря на войну, нужно продолжать жить дальше и спасать свой бизнес. И долги рано или поздно, но все равно придется возвращать. Иначе в будущем, имея непогашенные кредиты, компания физически не сможет работать, так как банк  не благотворительная организация, и он в любом случае будет добиваться возврата задолженности.

В целом, по словам бизнесмена, сказать, как будет меняться картина проблемных долгов (NPL) в будущем сложно.

«Во-первых, многое зависит от того, насколько затянутся боевые действия и какой будет их география. Чем дольше  тем хуже для экономики в средне и долгосрочном периоде, это очевидно. Во-вторых, нужно решать проблему с логистикой, которая напрямую влияет на поставки топлива в Украину, на импорт сырья и комплектующих и на экспорт готовой продукции за рубеж. В-третьих, на бизнес сильно влияет потребительский спрос и его распределение в пределах страны»,  подчеркнул А. Волков.

Напомним, Национальный банк в начале мая публиковал данные о неработающих кредитах в банковской системе. Ожидаемо, что за март сумма NPL выросла на 1,2 млрд грн, а доля проблемных долгов с 26,6% на 1 марта увеличилась до 27,1%.

Тэги: NPL, Андрей Волков, Инвестохиллс

Комментарии

Статьи

29.05.22 09:42

Падение «путинских соколов». Часть 2 (штурмовик Су-25)

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

У нашей Вселенной может быть двойник — время там течет в обратном направлении
31.05.22 09:00

У нашей Вселенной может быть двойник — время там течет в обратном направлении

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.06.22 09:27

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 30,7 тысяч солдат
31.05.22 17:40

Львовская ОВА заявила, что у местных общин нет полномочий запрещать деятельность храмов УПЦ
31.05.22 17:20

На Киевщине сторонники ПЦУ планируют захватить храм УПЦ
31.05.22 16:41

Верховная Рада «сняла» омбудсмена Денисову
31.05.22 14:45

На Житомирщине верующие УПЦ защитили храм от провокаторов
31.05.22 14:40

Стало известно, как подорожал автогаз в Украине за прошлый май
31.05.22 14:30

Несмотря на войну, в Украине разрешили проводить спортивные соревнования
31.05.22 14:25

В столице УПЦ передали продуктовые наборы нуждающимся
31.05.22 14:23

Определен лучший футболист Лиги чемпионов
31.05.22 13:42

ЕС не думает о седьмом пакете санкций против России
01.06.22 09:27

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 30,7 тысяч солдат
31.05.22 13:42

ЕС не думает о седьмом пакете санкций против России
31.05.22 12:52

Киев активно готовится к возможному повторному наступлению врага
31.05.22 11:36

Страны ЕС договорились ввести эмбарго на российскую нефть. Но есть нюанс
31.05.22 11:03

Генштаб ВСУ сообщает, что РФ потеряла в войне уже 30,5 тысяч солдат
31.05.22 09:33

Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
30.05.22 18:16

Угроза повторного наступления на Киев остается, — КГВА
30.05.22 13:38

МВД предлагает мужчинам легальный способ выезда из страны во время войны
30.05.22 12:59

Россия стягивает войска к границе с Сумской областью
30.05.22 09:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 30 350 солдат
25.05.22 13:51

В Кабмине назвали условие, при котором за коммуналку можно не платить
27.05.22 15:31

Зеленский предупредил о взрывном росте цен
25.05.22 14:54

В Минобороны объяснили, как начисляется зарплата военным
25.05.22 15:59

В школьные программы будут внесены изменения из-за войны
26.05.22 16:59

Кабмин позволил еще некоторым мужчинам призывного возраста покидать Украину
27.05.22 15:55

В Украине продлили карантин из-за коронавируса
26.05.22 09:48

В ООН обновили цифру погибших мирных жителей в Украине
27.05.22 09:48

Эффективность вакцинации от коронавируса стремительно уменьшается
26.05.22 14:54

Украина намекает Венгрии, что нефтепровод «Дружба» может сломаться
25.05.22 11:41

Генштаб отчитался о потерях врага: данные на 25 мая
Фото и Видео
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
На «Мона Лизу» совершено «нападение»
На «Мона Лизу» совершено «нападение»
На Бразилию обрушились смертельные дожди: появилось видео последствий непогоды
На Бразилию обрушились смертельные дожди: появилось видео последствий непогоды
Обломки самолета «Мрия» увезли на утилизацию
Обломки самолета «Мрия» увезли на утилизацию
В Ивано-Франковске избили музыканта, за русский язык
В Ивано-Франковске избили музыканта, за русский язык
Удалось снять на видео, как в Украине воруют бензин
Удалось снять на видео, как в Украине воруют бензин
В харьковском магазине продают гуманитарку
В харьковском магазине продают гуманитарку
Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя
Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.