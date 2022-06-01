Кредиты предприятий, которые оказались в зоне боевых действий, становятся безнадежными, — основатель «Инвестохиллс» Андрей Волков

Кредиты предприятий, которые оказались в зоне боевых действий, однозначно становятся безнадежными, ведь они или полностью разрушены, или же просто прекратили свою работу. Об этом в своей колонке для Новое Время. Бизнес написал основатель и управляющий партнер группы компаний «Инвестохиллс» Андрей Волков.

В то же время, по его словам, проблема невозврата кредитов не приобрела массовый характер. По крайней мере, пока.

«Почти 90% должников стараются выполнять свои кредитные обязательства. Да, не все это могут делать в полном объеме. Но даже частично компании гасят кредиты. Как минимум, возвращают проценты по ним», — отметил финансист.

По мнению А. Волкова, это связано с тем, что большинство компаний понимает: несмотря на войну, нужно продолжать жить дальше и спасать свой бизнес. И долги рано или поздно, но все равно придется возвращать. Иначе в будущем, имея непогашенные кредиты, компания физически не сможет работать, так как банк — не благотворительная организация, и он в любом случае будет добиваться возврата задолженности.

В целом, по словам бизнесмена, сказать, как будет меняться картина проблемных долгов (NPL) в будущем сложно.

«Во-первых, многое зависит от того, насколько затянутся боевые действия и какой будет их география. Чем дольше — тем хуже для экономики в средне и долгосрочном периоде, это очевидно. Во-вторых, нужно решать проблему с логистикой, которая напрямую влияет на поставки топлива в Украину, на импорт сырья и комплектующих и на экспорт готовой продукции за рубеж. В-третьих, на бизнес сильно влияет потребительский спрос и его распределение в пределах страны», — подчеркнул А. Волков.

Напомним, Национальный банк в начале мая публиковал данные о неработающих кредитах в банковской системе. Ожидаемо, что за март сумма NPL выросла на 1,2 млрд грн, а доля проблемных долгов с 26,6% на 1 марта увеличилась до 27,1%.