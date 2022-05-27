Из-за войны Львову грозят разные эпидемии

Главное: Во Львовской ОВА говорят, что в городе могут возникнуть вспышки инфекционных болезней. Связано это с большим числом внутренних переселенцев.

Детали: В связи с войной в Украине и большим числом внутренних переселенцев во Львове могут возникнуть вспышки инфекционных болезней. Об этом сообщает tvoemisto.tv.

Как заявил глава департамента здравоохранения Львовской ОВА Орест Чемерис, в первую очередь, угроза касается острых кишечных инфекций, туберкулеза и гепатитов. По его словам, риски растут из-за роста населения города и новых мест массового расселения.

«Массовых вспышек у нас не возникало, но несколько единичных вспышек острой кишечной инфекции в местах массового поселения внутри перемещенных лиц было. Количество больных было небольшим — от 5 до 17 человек. Все пациенты получили медицинскую помощь и уже в удовлетворительном состоянии», — отметил он.

Он также добавил, что за переселенцами во Львове и области наблюдают врачи.

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