Джонсон призывает предоставить Украине больше РСЗО из-за прогресса российской армии на Донбассе

Главное: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что российские войска достигли ощутимого прогресса в боях на Донбассе. Поэтому он призывает поставить Украине больше реактивных систем залпового огня.

Детали: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет о достижении Россией ощутимого прогресса в боях на Донбассе, сообщает Sky News в пятницу, 27 мая.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин решил добиться хоть какого-то успеха ценой больших потерь среди своих военных.

«Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы не убаюкивались из-за невероятного героизма украинцев, которые оттеснили русских от ворот Киева. Я боюсь, что Путин — ценой больших потерь для себя и российских военных — продолжает грызть землю на Донбассе, он продолжает постепенно, медленно, но боюсь, ощутимо продвигаться вперед», — сказал Джонсон.

Британский премьер призвал продолжать помогать Украине в войне. В частности, Украина должна получить больше реактивных систем залпового огня.

Он также намекнул на невозможность переговоров с Путиным, заявив, что президенту РФ нельзя доверять, и в очередной раз сравнил его с крокодилом, вцепившимся в ногу.

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