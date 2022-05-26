Шольц призвал изолировать Россию

Главное: Канцлер Германии Олаф Шольц призвал присоединиться к усилиям по изоляции России. А президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента РФ остановить войну и сесть за стол переговоров.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц призвал присоединиться к усилиям по изоляции России, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента РФ остановить войну и сесть за стол переговоров.

«Путин хочет вернуться к мировому порядку, в котором сильные диктуют, что правильно. Это империализм», — сказал Шольц во время выступления в Давосе, пишет Bloomberg.

По мнению Шольца, вторжение России в Украину подрывает международный порядок, основанный на правилах сотрудничества.

«Поэтому наша цель предельно ясна: Путин не должен выиграть свою войну. И я убежден: он ее не выиграет. Путин завершит военную кампанию, если поймет, что не может сломить оборону Украины, именно поэтому мы поддерживаем Украину. Речь идет о том, чтобы дать понять Путину: не будет продиктованного мира. Украина этого не примет, и мы тоже», — сказал Канцлер Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своей речи в Штуттгарте призвал президента РФ остановить войну и сесть за стол переговоров, сообщает Die Welt.

«Проявите уважение к суверенитету Украины, прекратите боевые действия. Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине. Выведите свои войска. И не отказывайтесь от прямых и серьёзных переговоров с президентом Зеленским», — сказал Штайнмайер.

В тему: В США объяснили, почему Россию не нужно отключать от интернета.