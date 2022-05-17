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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В «ДНР» почти не осталось воды

В «ДНР» почти не осталось воды

Александр Панько
17.05.22 12:51
796
В «ДНР» почти не осталось воды

Главное: Воды в так называемой «ДНР» осталось примерно на три недели. Единственный источник водоснабжения населенных пунктов, неподконтрольных Украине, — канал Северский Донец-Донбасс, который повредили еще в начале войны.

Детали: Воды на территориях, подконтрольных «ДНР», осталось где-то на три недели. Об этом заявил гендиректор «республиканского» предприятия Вода Донбасса Виталий Кижаев.

По его словам, единственный источник водоснабжения населенных пунктов, подконтрольных «ДНР», — канал Северский Донец-Донбасс. Еще в начале боевых действий в феврале его оборудование было повреждено, начались перебои с поставками воды.

Сейчас вода у жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области появляется раз в несколько дней. В каждом городе — свой график. Также организован подвоз питьевой и технической воды.

В тему: В Киеве возобновила работу еще одна станция метро.

Тэги: общество, вода, Донбасс, ДНР, новости Украины, Северский Донец, Виталий Кижаев

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