Олигарх Олег Бахматюк отсиживается в Вене, а в Украине находится под заочным арестом, - СМИ

Олег Бахматюк является подозреваемым по делу банка VAB. Олигарх откровенно заявил, что не смог «договориться» с Национальным антикоррупционным бюро. До последнего времени и, судя по всему, сейчас тоже он находился в Вене, где скрывается от НАБУ. В Центре противодействия коррупции отметили, что накануне заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором будут рассматривать возможность разрешить заочное расследование дела в отношении владельца банка VAB, появилось интервью самого же Олега Бахматюка. В этом интервью Бахматюк откровенно говорит об эффективности антикоррупционной инфраструктуры, которую проверил на себе, пишет 24.

«Порешать» ему не получилось, хотя попытки, вероятно, были. Напомним, что до того, как за дело взялось НАБУ, оно уже буквально гнило в Нацполиции«, — заявили в ЦПК.

В то же время другому бизнесу Бахматюка — «Укрлендфармингу» — фактически перекрыли финансовые возможности. В Центре противодействия коррупции пояснили: «с группой, на владельце которой стоит штамп клиента антикоррупционного бюро, не желает иметь дело ни один иностранный банк».

Там напомнили, что с начала расследования из уст Бахматюка часто звучали такие заявления: «я предлагаю сейчас договориться с НАБУ. Смотрите, дело развалится в суде». В то же время в центре убеждены, что олигарх манипулирует, когда говорит, что дело развалится в суде. «Если все действительно так, то для чего Бахматюку тогда о чем-то с кем-то договариваться», — пояснили в ЦПК. Также в центре добавили, что в июле 2021 года НАБУ и САП завершили расследование в отношении 14 из 17 подозреваемых. Эта часть дела уже совсем скоро сможет попасть в суд.

24 пишет, что Олег Бахматюк находится под заочным арестом. Это означает, что как только он пересечет украинскую границу, его могут доставить в ВАКС для решения вопроса о реальном аресте. На вопрос о возможности возвращения в Украину при условии отмены решения ВАКС о заочном аресте олигарх ответил утвердительно. Однако ВАКС это решение не отменит, потому что оно окончательное и не подлежит обжалованию.

Если суд сегодня еще и позволит проводить заочное расследование, то это значительно ускорит возможность рассмотрения дела по существу. Именно этого больше всего боится Бахматюк, — заметили в ЦПК. Там не сомневаются, что это так, потому что адвокаты подозреваемого игнорируют заседание в ВАКС более полутора лет. Это, видимо, свидетельствует о том, что они не могут доказать его невиновность.

Справка по «делу Бахматюка»

НАБУ и САП сообщили Бахматюку о подозрении в организации завладения 1,2 миллиарда гривен рефинансирования Нацбанка. Позже апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно взяла его под стражу.

Следствие выяснило, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

НБУ, вопреки требованиям законодательства, предоставил положительный ответ. При этом стоимость недвижимости завысили почти в 25 раз.