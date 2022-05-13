В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше

Главное: Время комендантского часа в Киеве изменится. При этом дольше будет работать коммунальный транспорт.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что время комендантского часа в городе изменится. Также будет дольше работать коммунальный транспорт.

Он сообщил: «С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже. И будет продолжаться с 23-00 до 5-00».

Чиновник сказал, что, при этом, с понедельника 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше: метрополитен с 6-00 до 22-00, а наземный общественный транспорт с 6-00 до 22-30

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