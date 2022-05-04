В ЕС рассказали, каким будет шестой пакет санкций против России

Главное: Санкции против РФ готовит ЕС. Уже шестой пакет.
Детали: ЕС готовится ввести против России уже шестой пакет санкций. Подробности поведала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она сказала: «Мы отключаем от SWIFT «Сбербанк», безусловно, крупнейший банк России, а также два других крупных банка».
Кроме этого Еврокомиссия хочет ввести запрет на российскую нефть.
Чиновница отметила: «Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти».
По ее словам, ЕС подготовил список высокопоставленных военных и других лиц, которых обвиняют в военных преступлениях в Буче.
Урсула фон дер Ляйен заявила: «Мы знаем, кто вы. И вы будете привлечены к ответственности».
Резюмируется: «Мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду».
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