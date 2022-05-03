В Киеве люди начали болеть ботулизмом

Главное: В Киеве два человека попали в больницу с ботулизмом. В КГГА призвали соблюдать правила приготовления пищи и не покупать ее у сомнительных продавцов.

Детали: В столице фиксируют случаи заболевания ботулизмом. На данный момент в больнице находятся два пациента с этой болезнью. Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что причиной заболевания является употребление продуктов домашнего консервирования: мяса, рыбы, иногда овощей, а чаще всего продуктов вяленых или копченых в домашних условиях.

Среди первичных симптомов ботулизма: жажда, сухость слизистых, ощущение кома в горле. Впоследствии добавляется сильная головная боль, головокружение, бессонница, повышение температуры тела.

В КГГА призвали соблюдать правила приготовления пищи и не покупать ее у сомнительных продавцов.

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