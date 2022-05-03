Орбан рассказал Папе Римскому, когда Россия планирует закончить войну в Украине

Главное: По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Россия планирует закончить войну в Украине 9 мая. Об этом он сказал в разговоре с Папой Римским.

Детали: Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в котором тот якобы рассказал о планах россиян закончить войну в Украине до 9 мая. Об этом Понтифик заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, опубликованному 3 мая.

«Орбан, когда я с ним встретился, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Надеюсь, это так... Потому что сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и все. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», — заявил Папа Римский.

Папа также сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а вот смысла ехать в Киев пока не видит.

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