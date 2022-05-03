Одна из областей Украины запретила продажу алкоголя

Главное: Черниговская область запрещает продажу алкоголя. Причина – рост преступности.

Детали: Со вторника, 3 мая, в Черниговской области запрещают продажу алкоголя. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Чиновник отметил: «Вчера мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели и вы знаете, если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговщины, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговщины».

Он добавил: «Поэтому сегодня я подписал распоряжение: мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области».

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