Папа Римский захотел встретиться с Путиным

Главное: Папа Римский хочет приехать в Москву. Чтобы поговорить об Украине.

Детали: Папа Римский Франциск рассказал, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Для этого он готов посетить Москву, пишет издание Corriere Della Sera.

Однако, по его словам, в Кремле ему пока не отвечают.

Глава католиков заявил: «Я попросил кардинала Паролина, после двадцати дней войны, передать Владимиру Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву».

Он добавил: «Разумеется, российскому президенту было необходимо предоставить несколько окон. Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что он не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время».

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