Главный тренер «Шахтера» намекнул на скорый уход из команды

Главное: Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби сообщил, что в скором времени может покинуть команду. Подтверждают это и игроки клуба.

Детали: Наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби может в скором времени покинуть донецкий клуб и возглавить другую команду. Об этом он заявил после окончания товарищеского матча с хорватским «Хайдуком».

По словам специалиста, он хотел бы продолжить работу в Украине, однако из-за войны не уверен, что чемпионат начнется. А потому должен уйти иначе у него не останется времени, чтобы найти новое место работы до старта сезона.

«Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, может быть, это был мой последний день в качестве тренера Шахтера. Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше. И в данный момент есть одна большая проблема — это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и скоро начинается новый сезон. Именно время — это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться», — отметил он.

«На данный момент я абсолютно не думаю о том, что касается футбола, что касается спорта. Мое решение оставаться здесь, если чемпионат будет, не зависит от того, будет ли у нас возможность играть в еврокубках или будет ли у нас сильная команда, чтобы сразу выиграть.

Для меня было очень важно, чтобы мы все вместе завершили этот период, потому что, если бы я покинул клуб сейчас, не мог бы завершить наш путь», — заявил Де Дзерби.

Полузащитник команды Тарас Степаненко перед отъездом в сборную Украины частично подтвердил информацию о возможном уходе тренера.

«Было эмоциональное прощание. Все зависит от многих факторов. Можно сказать, что Де Дзерби вместе с помощниками на 50 процентов уже попрощался с командой, потому что прогнозировать события дальше никто не может. Они сделали все что могли и помогли команде в тяжелое время. Конечно, мы все надеемся, что в будущем будет и чемпионат, и Лига чемпионов, а Роберто будет вместе с командой», — сказал Степаненко.

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