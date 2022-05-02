Озвучена шокирующая цифра незаконно вывезенных из Украины детей

Главное: Из Украины на временно оккупированные территории незаконно вывезли 181 тысячу детей. Украинское правительство разрабатывает специальный механизм, чтобы вернуть их на родину.

Детали: Российские военные незаконно депортировали или перевезли на оккупированные территории 181 тысячу украинских детей. Об этом во время брифинга в понедельник, 2 мая, сообщила уполномоченная президента Украины по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Сообщается, что среди депортированных — 2 тысячи детей-сирот или лишенных родительской опеки.

По данным Герамсимчук, в России готовят специальные изменения в закон, которые упростят процесс усыновления гражданами России депортированных детей.

Сообщается также, что украинское правительство разрабатывает специальный механизм, чтобы вернуть на родину вывезенных детей.

«Недавно уже было два успешных кейса возвращения из Российской федерации девочки Киры и мальчика Ильи. Подобные спецоперации планируются и на другие кейсы (похищение детей), которые у нас есть. Но подробности этих спецопераций и местонахождение детей я объявлять не могу», — отметила Герасимчук.

В тему: С начала войны в Украине пострадали более 600 детей.