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Новости > Стало известно, будут ли меняться тарифы на коммуналку в Украине

Стало известно, будут ли меняться тарифы на коммуналку в Украине

Агата Кловская
02.05.22 15:59
132
Стало известно, будут ли меняться тарифы на коммуналку в Украине

Главное: Кабмин рекомендовал оставить тарифы на коммунальные услуги в Украине на уровне 24 февраля. Они будут действовать до окончания военного положения.

Детали: Правительство Украины зафиксировало тарифы на коммунальные услуги на текущем уровне до окончания войны с Россией. Об этом говорится в постановлении № 502 от 29 апреля.

Так, Кабмин рекомендует в течение действия военного положения, но не ранее завершения текущего отопительного периода, органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода для населения.

Постановлением рекомендуется применять тарифы «к потребителю (населению) на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года».

Также рекомендуется компаниям приостановить выполнение согласованных инвестиционных программ, а средства, предусмотренные для зачисления на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов по инвестиционным программам, направлять на оплату энергоносителей и погашения других обязательств для обеспечения стабильной деятельности таких субъектов хозяйствования; отсрочить разработку, согласование и утверждения инвестиционных программ.

В тему: В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Украина, коммуналка, общество, тарифы, экономика, новости Украины

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