В МОН рассказали, сколько детсадов в Украине уже возобновили работу

Главное: В шести регионах Украины возобновили работу свыше 3,4 тыс. детских садов. В остальных областях дошкольные образовательные учреждения не работают.

Детали: В Украине уже возобновили работу свыше 3,4 тыс. детских садов. В детсады, в частности, ходят 1,8 тыс. детей-переселенцев. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Сообщается, учреждения дошкольного образования в шести регионах создали дежурные группы или продолжили смешанный или очный формат обучения.

«В остальных областях детские садики не работают», — сказал Шкарлет.

Министр также сообщил, что, по состоянию на 28 апреля, дистанционная форма обучения организована более чем в 12,6 тыс. школ, обучение продолжают почти 3,7 миллиона школьников. В учебный процесс вовлечены более 88 тыс. школьников-переселенцев.

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