На Ивано-Франковщине мародеры разбирают закрытый властью монастырь УПЦ

Главное: В Ивано-Франковской области мародеры разрушают закрытый местной властью Свято-Троицкий Дуконский мужской монастырь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, деревянный монастырь постепенно разбирают на дрова.

«Еще недавно высоко в Карпатах звучало „Христос Воскрес“ — а горы отвечали эхом „Воскрес, Воскрес, Воскрес“ Но 9 марта 2022 года завершилась славная 23-летняя история Свято-Троицкого Дуконского монастыря. Монахов среди зимы выселила власть Ивано-Франковской области. Не нужна на Галичине беспрестанная молитва православных монахов. Грустно: местные жители рассказывают, что постепенно разворовывают, растаскивают на дрова деревянную обитель и останется со временем только запустение», — отметили в пресс-службе епархии.

Как сообщалось ранее, Дуконский монастырь находится в Карпатах на высоте 1534 метра. 8 марта группа вооруженных мужчин принудительно вывезла из монастыря настоятеля архимандрита Тита и послушника Трофима. По сообщениям местных жителей, их доставили в Верховину, где допрашивали.

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