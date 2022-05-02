«ПриватБанк» заявил о запуске новой функции

Главное: Новая функция появилась в «ПриватБанке». Это интеграция с платежной системой Payoneer.

Детали: «ПриватБанк» объявил о запуске новой функции. Это интеграция с платежной системой Payoneer.

Она будет действовать в «Приват24».

Ожидается, что это поможет быстрее получать средства из Payoneer прямо в приложении мобильном и web.

Это платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы.

Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard.

Пользователям говорят, что данная интеграция предоставляет новые возможности.

Это следующее:

- Регистрация пользователя через «Приват24», авторизация в сервисе Payoneer с банковского приложения, привязка существующей учетной записи и просмотр истории дебетовых транзакций через «ПриватБанк»;

- Вывод средств с Payoneer на карты и счета физических лиц и ФЛП. Зачисление средств круглосуточно в режиме онлайн для физлиц и в режиме с 8-00 до 20-00 в рабочие дни для ФЛП;

- Возможность открытия виртуальных/интернет карт в процессе вывода средств, мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в долларах и евро для приема платежей за предоставленные услуги;

- Другой курс конвертации в гривну и отсутствие комиссий банков-корреспондентов за SWIFT-платежи от Payoneer.

Информируется, что сейчас «ПриватБанк» обслуживает более 120 тысяч счетов ИТ-предпринимателей.

Отмечается, что для них действует специальный тариф ИТ-эксперт с льготными условиями обслуживания счетов, бесплатным проведением платежей в бюджет, уплаты налогов, валютообмена.

В тему: В апреле НБУ массово продавал валюту.