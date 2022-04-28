Стало известно, сколько украинцев, покинувших свои дома, уже вернулись

Главное: Часть украинцев, уехавших из-за вторжения России, уже вернулись в свои дома из-за границы или других регионов страны. Далеко от собственного жилья все еще остаются около 9 млн украинцев.

Детали: Около четверти украинцев, покинувших свои дома из-за войны, уже вернулись, пишет Forbes со ссылкой на данные ООН, правительств Украины и других стран, а также аналитику перемещений от Vodafone Ukraine.

«Далеко от собственного жилья остаются около 9 млн украинцев — более 20% всего населения. В том числе 5 млн находятся в пределах государства, 4 млн — за рубежом, больше всего — в Польше», — говорится в материале.

Из 2,9 млн беженцев более 1 млн въезжали в Польшу, чтобы потом попасть в другие страны, более 700 тысяч вернулись в Украину.

В России находятся около 400 тысяч беженцев, в том числе принудительно перемещенных лиц. Далее по числу беженцев идут Чехия, Германия и Венгрия.

Также домой уже вернулись часть переселенцев. Только из-за границы вернулось более миллиона человек, количество внутренне перемещенных лиц может быть не меньше.

При этом данные Forbes отличаются от данных ООН, согласно которым выехали из Украины более 5,2 млн человек, еще 7,1 млн стали внутренне перемещенными лицами.

В тему: В ООН заявили, что жертвами войны в Украине стали 2 729 мирных жителей.