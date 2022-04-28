Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне 22,8 тысяч солдат

Главное: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ говорит, что погибли уже 22,8 тысяч российских солдат.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на четверг, 28 апреля.

Информируется, что погибли уже 22,8 тысяч солдат РФ.

Кроме этого сообщается о таких потерях россиян: 970 танков, 2 389 боевых бронированных машин, 431 артиллерийская система, 151 РСЗО, 72 средства ПВО, 187 самолетов, 155 вертолетов, 1 688 единиц автомобильной техники, восемь кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 215 БПЛА оперативно-тактического уровня, 31 единица спецтехники, а также четыре пусковые установки ОТРК/ТРК.

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