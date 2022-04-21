В Германии рассказали, когда начнут ослаблять санкции против России

Главное: ЕС намерен усилить санкционное давление на Россию. Ослаблять санкции не будут, пока ее войска будут находиться на территории Украины.

Детали: Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что Евросоюз не будет ослаблять санкции против России, пока ее войска будут находиться на территории Украины. Об этом сообщает Укринформ.

ЕС намерен усилить санкционное давление на Россию. Глава немецкого МИД напомнила, что первые 5 пакетов санкций были введены «с невиданной скоростью».

«Мы будем еще больше усиливать давление на российскую военную машину и в то же время сделаем все для того, чтобы в дальнейшем поддержать Украину вооружениями и техникой. Потому что вполне понятно, что мужественные украинские солдаты защищают в Украине также и наш европейский мирный порядок и нашу свободу», — пояснила Бербок.

По ее словам, Евросоюз не откажется от политики санкций пока «путинское оружие не умолкнет». Министр также подтвердила позицию Германии по поставкам вооружений для Украины. Федеральное правительство будет заменять отданную ВСУ технику других стран.

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