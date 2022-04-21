На Закарпатье митрополит УПЦ освятил 5 тыс пасок для военных, переселенцев и нуждающихся

Главное: На Закарпатье митрополит Феодор освятил 5 тыс пасок и пасхальных корзин.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, пасхи были выпечены представителями Иршавского молодежного братства в честь Иоанна Крестителя и волонтерами. Часть пасок и пасхальных корзин будет передана военнослужащим ВСУ.

По завершении освящения митрополит Феодор поблагодарил всех, кто потрудился в этом благом и добром деле и пожелал мира и победы на нашей родной Украинской земле.

Также владыка призвал священников и волонтеров продолжить гуманитарную и духовную опеку вынужденным переселенцам и всем, кто нуждается в нашей поддержке и внимании.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес — радуйтесь все» раздали около 13 тыс пасок.

Верующие посетили детей с ограниченными возможностями, одиноких, пожилых людей, малообеспеченные и многодетные семьи, детей-сирот, ветеранов войны и поселения ромов. Куличи передали почти во все храмы Иршавского благочиния — для тех прихожан, кто не может их приобрести самостоятельно.

В этом году благотворительную акцию решили посвятить многим семьям, вынужденно покинувшим родные дома и воинам, защищающим государство во время войны.

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