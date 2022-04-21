Две страны признали агрессию России в Украине геноцидом

Главное: Сейм Латвии признал действия России в Украине геноцидом. Ранее то же самое сделала и Эстония.

Детали: Сейм Латвии в четверг, 21 апреля, единогласно признал военные преступления России в Украине геноцидом. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба парламента.

Латвийские депутаты осудили российскую военную агрессию и крупномасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима.

«Латвия и ее общество продемонстрировали непоколебимую поддержку, лояльность и солидарность с Украиной и ее народом... Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете — защите населения Украины от дальнейших преступлений против человечности и помощи Украине в освобождении своей земли от оккупантов», — заявил глава комитета по иностранным делам Рихард Коль.

По его словам, этого можно добиться только за счет срочного и резкого расширения поставок оружия в Украину и немедленного прекращения Евросоюзом импорта ископаемых энергоресурсов из России.

Сейм призвал объединить усилия в сборе и расследовании доказательств военных преступлений, совершенных РФ в Украине, ужесточить санкции против России и Беларуси, а также усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Киева.

«Поставки оружия задерживались на месяцы из-за опасения спровоцировать Путина, но с ростом зверств со стороны России — это предостережение больше не является оправданием для распространения геноцида в сердце Европы на Украине», — подчеркнул Коль.

Ранее парламент Эстонии — Рийгикогу — официально признал действия России в Украине геноцидом украинского народа. «За» проголосовали 86 депутатов.

В тему: В Латвии будут лишать гражданства тех, кто поддерживает российское вторжение в Украину.