В ОП рассказали, как избежать принужденной мобилизации в оккупированных городах

Главное: Алексей Арестович рассказал, как можно избежать принужденной мобилизации на временно оккупированных территориях. Есть три выхода.

Детали: Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины. Он объяснил им, как можно избежать принужденной мобилизации.

«Для того, чтобы набирать личный состав своих подразделений из числа населения оккупированных территорий. Это нарушение международных норм. Если вас хотят взять в оккупационные войска, то выходы у вас три», — заявил советник главы Офиса президента.

Как отметил Арестович, чтобы избежать принужденной мобилизации на временно оккупированных территориях, у местных есть только три выхода:

— скрываться;

— покидать временно оккупированную территорию при возможности;

— переходить воевать на сторону Украины.

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