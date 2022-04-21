Россия обстреляла ракетами Запорожье

Главное: Город Запорожье подвергся ракетному удару. Обошлось без пострадавших.

Детали: Войска РФ ударили по Запорожью ракетами. Об этом 21 апреля сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«В Запорожье зафиксировано два „прилета“. Пострадавших нет. Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города путем ракетных ударов», — написал губернатор в Facebook.

Он попросил жителей ничего не фотографировать и не распространять фото- и видеоматериалы в соцсетях, а также пообещал позже рассказать о подробностях инцидента.

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