В Латвии будут лишать гражданства тех, кто поддерживает российское вторжение в Украину

Главное: Сейм Латвии разрешил лишать гражданства лиц, поддерживающих российское вторжение в Украину. Это касается только тех, кто имеет двойное гражданство.

Детали: В Латвии будут лишать гражданства лиц, поддерживающих российское вторжение в России Украину. Сейм во втором чтении принял поправки к закону предложенные Минюстом. Об этом сообщает Delfi.

За поправки проголосовали 62 депутата, 14 лиц воздержались и один парламентарий выступил против.

«Внесение поправок в закон „О гражданстве“ обосновано тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины», — говорится в сообщении.

Согласно новой редакции закона, гражданство Латвии может быть лишен человек, который оказал значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованием, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, что угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю.

Кроме того, гражданства могут быть лишены те лица, которые принимали участие в таких деяниях.

Это касается только тех, кто имеет двойное гражданство. Лица, которые имеют только гражданство Латвии, не будут его лишены.

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