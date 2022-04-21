В СНБО оценили возможность удара по крымскому мосту

Главное: Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что армия ударит по мосту, как только появится возможность.

«Крымский мост? Смотрите, если бы мы могли это сделать (ударить), то мы бы это уже сделали. Если это будет возможность, мы это обязательно сделаем», — отметил Данилов.

«Крымский мост проходит через Керченский пролив и соединяет Россию с захваченным полуостровом. По нему Кремль опрокидывает свои вооруженные подразделения и технику на территорию полуострова, а затем на юг Украины», — подчеркнул секретарь СНБО.

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