Канцлеру Германии грозит отставка из-за Украины

Главное: Из-за нежелания поставлять Украине тяжелое вооружение канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка. Уже на следующей неделе может быть запущена процедура объявления недоверия канцлеру.

Детали: Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение. Недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, но оппозиция уже на следующей неделе может фактически запустить процедуру объявления недоверия Шольцу. Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет издание, именно нерешительность Шольца в военной помощи для Украины может привести к его отставки. На следующей неделе лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает канцлер.

По данным Spiegel, резолюция от ХДС вполне способна собрать большинство голосов, ведь в самой коалиция идея поставок тяжелых вооружений Киеву имеет широкую поддержку.

«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге», — пишет издание.

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