Зеленский подтвердил, что готов поговорить с Путиным

Главное: Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным. Чтобы остановить войну.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Политика цитирует BFMTV.

По его словам, он хочет поговорить с ним для того, чтобы завершилась война.

Он, в частности, сказал: «Уверен, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться при условии, что сохранялся хотя бы малейший шанс остановить эту войну».

Владимир Зеленский добавил, что будет вести переговоры по возвращению российских войск на позиции перед 24 февраля.

Глава государства отметил: «Если они назовут дату и место, мы будем готовы встретиться с ними».

В тему: Стало известно, кто готов организовать встречу Зеленского с Путиным.